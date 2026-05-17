◇大相撲夏場所8日目（2026年5月17日両国国技館）日本相撲協会は17日、今場所の新序出世力士9人を発表した。新序出世披露に臨んだ雷親方（元小結・垣添）の長男、垣添（18＝雷部屋）は父が現役時代に使用した化粧まわしを締めて土俵に上がった。「師匠が選んだ。感慨深い」。しこ名などを紹介され、館内から大きな拍手や声援を受けた。「“垣添”とめっちゃ言ってくれて、うれしかった。みんなに見られて気分が上がる」と