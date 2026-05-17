川口オートの感謝祭を兼ねた1節、「KAWAGUCHIAUTORACECLASSIC2026」が最終日を迎えた。1月デビューの新人、九門結衣（くもん、18＝川口）が6Rを逃げ切り、35戦目で待望の初勝利をマークした。会心の逃走だったが本人は反省気味。「後方の方に気を使わせてしまった。もっと余裕を持って逃げなければいけない」。まだまだ後ろの選手からは危なっかしく見えるようだ。それを本人も自覚している。「結果としては良かった