「スーパーきぐるみファイト」は、きぐるみたちが互いの風船を割るべく熱戦を繰り広げるゆるふわバイオレンスイベントです。徳島で開催中の総合エンタメイベント「マチ★アソビ vol.30」の一部として今年も開催されたので、熱い戦いの様子を記録しました。スーパーきぐるみファイトhttps://www.machiasobi.com/event/551/スーパーきぐるみファイトは「風船を身に付けたきぐるみたちが武器を振り回し、互いの風船を割り合う」という