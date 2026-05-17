俳優の町田啓太が１７日、都内で活動１５周年アニバーサリーフォトブック「ｓｉｇｎ」（発売中、小学館刊）発売記念プレス取材会を行った。節目を迎え、これまでの俳優人生を振り返った。昨年１２月に、俳優人生１５周年の節目を迎えた。これまでの道のりについて町田は「本当に楽じゃなかった」と表現。「一つ一つ、はだしで砂利道を歩いてきたぐらいな感覚じゃないかなと個人的には思っています」としみじみと振り返った。