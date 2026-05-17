◆大相撲▽夏場所８日目（１７日、両国国技館）幕下・不動豊（時津風）が４連勝で勝ち越しを決めた。幕下・清水海（境川）に圧力をかけて寄り倒した。「ほっとしました。ちょっと土俵際で『勝ち越した』と思ってしまったので引き締めて最後まで取りたい」と反省を忘れなかった。不動豊は昨年の全国学生相撲選手権大会で個人準優勝、全日本相撲選手権大会でも個人ベスト８で幕下最下位格付け出し資格を取得。春場所でデビュー