◆陸上セイコーゴールデングランプリ（１７日、東京・ＭＵＦＧ国立）男子４００メートルが行われ、昨年の東京世界陸上６位入賞で日本記録保持者の中島佑気ジョセフ（富士通）は４５秒２９で４位。自身の持つ日本記録４４秒４４からは遅れ「ふがいない気持ちでいっぱい。４４秒８くらいでは走っておきたかった。得意な国立だったので、ちょっとこれだと話にならない」と振り返った。後半追い上げる得意な展開でレースを運んだ