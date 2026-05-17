陸上のセイコー・ゴールデングランプリ（１７日、東京・ＭＵＦＧ国立）、女子４００メートルで青木アリエ（日体大）が日本一奪取へ意欲を見せた。４月末に溶連菌で体調を崩したこともあり「練習をしていなかった分、やっぱり４００だと体力やキレもあんまり上がってきていない」と５３秒７０で８位。自己ベストから大きく離れたタイムとなったが「１００点とは言えないけど今出せる実力。前半から最近はうまく乗れていないので