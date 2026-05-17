◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（１７日・甲子園）兵庫・神戸市出身のプロゴルファー・古江彩佳さんが始球式でノーバン投球を披露した。自身の誕生日５月２７日にちなんで「５２７」の背番号のユニホームを身につけて全力で腕を振った。２０２２年には米国女子ツアーに主戦場を移し、ルーキーイヤーに米ツアー初優勝を果たしたゴルフ界の若きホープは「すごい緊張で…。でも夢に見ていて１回でもやってみたいと思っていまし