陸上のセイコー・ゴールデングランプリ（１７日、東京・ＭＵＦＧ国立）で、女子中長距離の田中希実（豊田自動織機）が新たな希望を見出した。この日は午前に１５００メートルに出走して４分１７秒４３で４位。午後には３０００メートルにも出場し、８分５５秒９５で５位に入った。レース後には「全盛期には程遠いレースだったかなと２本とも思うけど、今の自分の力に逃げずに向き合えたし、負けるとか勝つとかということに縛ら