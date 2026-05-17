ミズーリ州選出の米国のエリック・バーリソン下院議員（共和党、ミズーリ州）が１５日、リンカーン研究所に対し、「空飛ぶ円盤講話（フライングソーサー・トーク」と説明される１９５２年の機密ブリーフィング映像の提出を求める書簡を送ったと明らかにした。また、研究所側の弁護士が３０日以内に回答することに同意したという。米メディア・ニュースマックスが１６日、報じた。リンカーン研究所は、マサチューセッツ工科大学