【モデルプレス＝2026/05/17】お笑いコンビ・よゐこの濱口優が5月17日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの南明奈との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】53歳ベテラン芸人「ずっと仲良し」美人妻と2ショット◆濱口優、妻の誕生祝いショット披露濱口は「恒例のサーティワンでお祝い」「＃お誕生日おめでとう」とつづり、5月15日に誕生日を迎えた南との笑顔の2ショットを投稿。2人で並んでアイスケーキを手に持って