【モデルプレス＝2026/05/17】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の櫻井優衣が17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】ふるっぱーメンバー、美脚スラリのミニ丈コーデ◆櫻井優衣「サツコレ」トップバッターで登場トップバッターを務めた櫻井は、美しい脚が際立つミニ丈のフリルトップスに