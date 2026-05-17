パエリア風の炊き込みご飯＆サラダで材料は少ないのに、野菜とたんぱく質がちゃんととれる！ この流れで行こう！調理時間：約30分 主食❶ にんにくをつぶし、ピーマンを洗う主食❷ 鶏肉、ピーマン、にんにくを焼く主食❸ 米を加えて炒め、水を加えて炊くご飯を炊いている間に……副菜のサラダを作ります 約15分副菜❶レタスをちぎり、きゅうりを切る副菜