フリーアナウンサーの鷲見玲奈さん（36）が2026年5月14日、自身のインスタグラムを更新。ゴルフウェア姿を披露した。「怒らないで...！笑」鷲見さんは、「可愛いウェアを着て可愛い髪型にしてもらったので、思いっきりぶりっ子してみました」といい、ピンクのトップスをあわせた5枚の写真を投稿した。「怒らないで...！笑」と続け、おどけてみせた。インスタグラムに投稿された写真では、白い襟でピンクの半袖トップスと白のミニス