「エンゼルス２−１５ドジャース」（１６日、アナハイム）大谷翔平投手は４打数２安打で今季最多の５打点を挙げ、２四球１盗塁で大勝に貢献した。６打席目となった九回１死満塁では、右翼へ走者一掃の３点二塁打を放った。この打席では２ボールから、高めの１３６キロを捉えた。振り切った後に体勢を崩すほど力強いスイングで、打球は１８０キロを計測。今季３番目のスピードで１８０キロは４月１９日・ロッキーズ戦以来２０