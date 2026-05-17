◇セ・リーグ阪神―広島（2026年5月17日甲子園）阪神・才木浩人投手（27）が序盤から広島打線を圧倒した。初回から直球がうなりを上げ、フォークは冴え渡る。先頭の大盛をフォークで空振り三振、菊池を遊直に仕留めると小園はフォークで空振り三振。2回も坂倉、モンテロから2三振を奪った。3回は下位打線を3者連続三振。打者9人に完全投球で7奪三振と非の打ちどころのない投球を披露した。 才木は4月7日のヤクルト戦でセ