■セイコーゴールデングランプリ陸上2026 東京（17日、東京・MUFG スタジアム）女子100mハードル決勝が行われ、田中佑美（27、富士通）が12秒81（‐0.9）をマークし、日本人トップの2位に入った。日本記録保持者の福部真子（30、日本建設工業）が田中に続き、12秒85で3位、中島ひとみ（30、長谷川体育施設）が12秒90で4位となった。優勝はアメリカのA.アームストロング（25）でタイムは12秒75だった。12秒69の日本記録を持つ福部に