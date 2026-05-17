補陀洛山寺の裏山にある「渡海上人」の墓前で読経する僧侶たち＝17日午後、和歌山県那智勝浦町和歌山県那智勝浦町の世界遺産・補陀洛山寺で17日、海のかなたにあると伝わる浄土を目指して寺近くの浜から小舟でこぎ出し、再び帰らなかった「渡海上人」と呼ばれる僧侶の供養が営まれた。本尊が開帳された本堂で法要と護摩たきが行われた後、高木智英住職（44）らが裏山にある渡海上人の墓前で読経した。寺によると、僧侶はわず