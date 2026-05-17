◇東京六大学野球春季リーグ戦第6週第2日2回戦法大7―8慶大（2026年5月17日神宮）法大は8、9の2イニングで井上和輝（2年＝駿台甲府）の3号3ランなどで5点を返したが及ばなかった。8回裏に許した1点が重かった。1死一、三塁で丸田の遊ゴロをバックホーム態勢の中、遊撃の熊谷陸（3年＝花巻東）が二塁にトス。二塁手がホームを指示していただけに併殺崩れで8点目が入ってしまった。大島公一監督は「ボクの指示が中途半端だ