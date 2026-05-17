「日本ハム−西武」（１７日、エスコンフィールド）日本ハムが先制した。三回１死一塁から、上川畑が左翼線への適時二塁打。スタートを切っていた一走・五十幡が快足を飛ばして生還した。上川畑はこの日今季１軍初昇格を果たし「２番・二塁」で即スタメン出場。用兵がズバリと的中した新庄監督も、ベンチで喜んだ。