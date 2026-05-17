MF本田圭佑(FCジュロン)が5回目の出場となるワールドカップメンバーに選出された同い年DF長友佑都に言及した。本田は17日に行われた自身が発起人を務める育成年代向けの4人制サッカー大会「4v4」のキックオフイベントに出席。4季目を迎えることから「参加している選手のレベルをみると、トップレベルの子どもたちが参加してくれている」と大会の進化に手ごたえを語った。集まった報道陣向けの対応では、15日に発表されたW杯