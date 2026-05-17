日本代表のW杯メンバーに選ばれたFW上田綺世(フェイエノールト)、FW中村敬斗(スタッド・ランス)のモデル姿が大きな反響を呼んでいる。雑誌『anan(アンアン)』の公式X(@anan_mag)が16日、2499号の表紙を解禁した。同誌は「#FIFAワールドカップ2026 の #サッカー日本代表 メンバーに選出された #上田綺世 選手と #中村敬斗 選手が6/10発売2499号の #ananスペシャルエディション表紙 に登場。森保ジャパンが誇るエースストライ