5月16日、B1東地区の千葉ジェッツに所属する富樫勇樹が、いずれも史上初となるB1チャンピオンシップ個人通算3ポイントシュート成功数100本と、個人通算250アシストの記録を打ち立てた。 富樫はハピネスアリーナで行われた「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」セミファイナルGAME2の長崎ヴェルカ戦に途中出場。この試合を迎えるまでB1CS個人通算99本の3ポイントを成功させていた富樫は、第2