国立競技場での2日間ライブの一般席を完売させるなど人気急上昇中のアイドルグループ「＝LOVE（イコールラブ）」と、JR東日本の初となる大規模タイアップが実現！ 5月19日(火)から、2026年6月20日・21日の国立競技場（MUFGスタジアム）公演を盛り上げる「＝LOVE×JR東日本 TRAINキャンペーン」がスタートします。最大の見どころは、新幹線の移動時間をコンテンツ化する音声ARアプリ「Locatone」を活用した限定トーク。 本記事では