中国を訪問したトランプ大統領。友好ムードが演出され、上機嫌で始まった会談ですが、その後表情が一変しました。【写真を見る】中国の学生に歓迎されるトランプ大統領トランプ氏を“破格の歓待”も… 中国が“突きつけた要求”とは5月13日、トランプ大統領が北京に到着すると…学生たち「熱烈歓迎！熱烈歓迎！」300人の学生らが動員され、「熱烈歓迎」の大合唱。トランプ氏はガッツポーズで応えます。訪問に先立ち中国側は、世界