滋賀県栗東市を会場に行われた昨秋の国民スポーツ大会（国スポ）レスリング男子のグレコローマン８７キロ級で３連覇を果たした県立栗東高出身の藤井達哉さん（２８）が、今春から同市職員として新たなスタートを切った。「試合より緊張した」という試験を突破し、仕事に競技、後進の育成と充実した日々を送っている。（河村真司）学生選手権も国スポも３連覇藤井さんは５歳からレスリングを習い始めた。「柔道もしていたので、