◇プロ野球セ・リーグ 巨人ーDeNA（17日、東京ドーム）5連勝中の巨人が初回に先制しました。対する先発は石田裕太郎投手。まずは先頭の平山功太選手がヒットで出塁します。続くキャベッジ選手は空振り三振に倒れるも、1アウト1塁の場面で打席に向かったのは泉口友汰選手。この日27歳の誕生日を迎えており、ライトスタンドからは祝福のバースデーソングが流れました。泉口選手は2球目のストレートをとらえて、レフト前への3試合ぶり