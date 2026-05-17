通算15アンダーで優勝しガッツポーズする桑木志帆＝福岡雷山GCSkyRKBレディース最終日（17日・福岡県福岡雷山GC＝6490ヤード、パー72）首位から出た桑木志帆が6バーディー、1ボギーの67で回り、通算15アンダーの201で2年ぶりの優勝を飾った。ツアー通算4勝目で、賞金2160万円を獲得した。1打差の2位に呉佳晏（台湾）が入り、さらに1打差の3位は一ノ瀬優希だった。12アンダーの4位で鈴木愛、阿部未悠、高野愛姫が並び、前週優勝