先ほど東京都心で気温が30℃以上となり今年初めての真夏日となりました。【映像】都心で今年初「30℃以上」の真夏日日本列島はきょうも高気圧に覆われて全国的に晴れ、季節外れの暑さとなっています。東京都心では午後2時前に気温が30℃以上となり、今年初めての真夏日となりました。そのほか、福島や名古屋、福岡など真夏日が続出しています。できるだけ直射日光をさけ、こまめに水分を補給するなどして、熱中症に十分