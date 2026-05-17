◇MLB ロッキーズ 4-2 ダイヤモンドバックス(日本時間17日、クアーズ・フィールド)ロッキーズの菅野智之投手が先発登板し、5回88球を投げ2失点で今季4勝目。日米通算150勝目を挙げました。前回登板から中5日で今季9度目の先発マウンド。初回、先頭のケテル・マルテ選手にヒットを許しますが、無失点で立ち上がります。しかし2点の援護をもらって迎えた2回は、1アウト1、3塁からダブルスチールを決められて1点を失いました。3回は3