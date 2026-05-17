俳優の間瀬翔太が16日までにInstagramを更新。開頭手術から7年を経て40歳になったことを報告した。【写真】“10万人に1人の難病”間瀬翔太、現在の姿間瀬は10代でスカウトされアイドルグループ「BLIZZARD（ブリザド）」のメンバーとして芸能界デビュー。グループ解散後は俳優として『TOKYO TRIBE』、『新宿スワン』などの作品に出演。2019年、33歳の時に脳出血で倒れたことをきっかけに、10万人に1人の先天性の難病「脳動静脈