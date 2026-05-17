◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）巨人の岸田行倫捕手が初回に適時打を放って巨人が先制した。０―０の１回裏、平山、泉口の安打で２死一、二塁。岸田は打席に入るとＤｅＮＡの先発・石田裕の１３２キロ変化球を左前へ運ぶ先制タイムリーを放ち、塁上で笑顔を見せ「打ったのはスライダーです。何とか竹丸に先制点をあげたいという気持ちでした。打ててよかったです」とコメントした。岸田は「５番