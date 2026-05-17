元ＮＭＢ４８の上西怜が１６日までに自身のインスタグラムを更新し、充実したプライベートショットを共有した。上西は「時々無性にパンケーキが食べたくなるの」とつづり、写真をアップ。画面越しにも伝わるふわふわな白いパンケーキを味わい、充実したカフェでのプライベートな様子を見せた。この投稿には「ふわふわで美味しそうですね」「ゆらゆら揺れてめっちゃ美味しそう〜」「笑顔がめちゃくちゃ可愛い」「ふかふかパン