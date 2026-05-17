３月に定年引退し、美浦・小島茂之厩舎の厩務員に補充員として転身した国枝栄元調教師（７１）が、初の遠征競馬を経験した。この日は、京都６Ｒ・３歳１勝クラス（ダート１８００メートル＝１６頭立て）に担当馬トーアエレクトラム（牝３歳、父オルフェーヴル）とともに登場した。１４番人気で結果は１０着だったが、直線でも脚を伸ばして人気以上の走りを見せた。トーアエレクトラムを引き連れて、パドックを元気に周回した。