東京１１Ｒ・ヴィクトリアマイル・Ｇ１・馬トク激走馬＝チェルヴィニア３歳時の秋華賞以来、勝利から遠ざかり、４、９、６、２、７、１０、５着。ひと回りパンプアップした近走は、馬体が絞り切れなかったり、スタートの不利で力を出し切れなかったりと、動けていない。前走後は、４月２２日に外厩・ノーザンファーム天栄から帰厩し、時計７本。１週前にはＷコース６ハロン７７秒８は超抜時計をマークした。レーン騎手との初コ