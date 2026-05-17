◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）巨人の泉口友汰内野手が「３番・遊撃」で先発出場し、第１打席で１３打席ぶりのヒットをマークした。泉口はこの日が２７歳の誕生日。初回１死一塁でバッターボックスに立つと右翼の応援団がバースデーソングを演奏し、ＤｅＮＡ・石田裕も演奏が終わるまでプレートを外す粋な計らいを見せた。泉口は２球目の低め１４８キロ直球を左前へはじき返すと、一塁ベース上で