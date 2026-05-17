メ～テレ（名古屋テレビ） 16日夜、名古屋市中村区の交差点で緊急走行中のパトカーと乗用車が衝突する事故があり、警察官ら3人が軽傷です。 警察によりますと、17日午後8時半ごろ中村区稲葉地本通で緊急走行していたパトカーがサイレンを鳴らしながら赤信号の交差点に進入しました。 その際、信号に従って、交差点を横切ろうとした乗用車と衝突しました。この事故で乗用車を運転していた男性（20）と