◆全日本プロレス「チャンピオン・カーニバル２０２６」【優勝決定戦】（１７日、大田区・ＥＢＡＲＡＷＡＶＥアリーナおおた）全日本プロレスは１７日、大田区・ＥＢＡＲＡＷＡＶＥアリーナおおた（大田区総合体育館）で「チャンピオン・カーニバル２０２６」【優勝決定戦】を開催した。大会前に６・１８「スーパーパワーシリーズ２０２６」後楽園ホール大会でＮＷＡ世界ヘビー級選手権試合を開催することを発表した