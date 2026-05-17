1960年代に男性に愛されたムスク系の香りが、蚊との戦いの意外な武器になる可能性があるという。土のような香りが特徴で、ヒッピー時代に人気を博したパチョリ油に関する実験で、最大3時間にわたり蚊が皮膚に止まるのを完全に阻止したという。 【写真】日本での低刺激な“蚊よけ”といえばこれ！ デング熱、ジカ熱、黄熱病などの危険な病気を媒介する「ネッタイシマカ」を対象に、この精油を塗布用クリームに加