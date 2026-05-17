「ハローキティ」をあしらった500系新幹線のラストランに集まった大勢のファン＝17日午前、JR新大阪駅サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」をあしらった、JR西日本の500系山陽新幹線「こだま」が17日、最終運行を迎えた。2018年6月からの8年間で約100万人が乗車した車両を一目見ようと、新大阪駅（大阪市）には多くのファンが詰めかけ、ラストランを見守った。車両はピンク色を基調とし、リボンが描かれた外装や、ハロ