日本航空（JAL）は4月22日、機内販売で取り扱っている国産クラフトウイスキーの作り手の話を聞きながらテイスティングを楽しむイベント「JAL Craft Whisky Selection」を都内で開催した。イベントには、これまで機内販売で取り扱ってきた鹿児島・嘉之助蒸溜所、北海道・厚岸蒸留所、山形・遊佐蒸留所、福島・安積蒸留所、埼玉・秩父蒸留所、長野・マルス駒ヶ岳蒸留所・マルス津貫蒸留所、広島・SAKURAO DISTILLERYの7メーカーに加