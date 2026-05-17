全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新宿三丁目のバー『BAR TOKYO BOURBON CLUB』です。温めることで広がるバーボンの甘さ「バーボンこそお湯割りがいい。その理由は、樽由来のバニラやキャラメルのような甘い香りが際立つからです」。そう語りながら、バーテンダーの沼尾さんが出したのは『メーカーズマーク46』。スタンダードな『メーカーズマーク』と異なり、焦がした