ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！文字の順番を入れ替えるだけで、聞き馴染みのある「あの言葉」に大変身します。制限時間は1分！ 脳のストレッチ感覚で、リラックスして挑戦してみてくださいね。あなたは時間内に正解にたどり着けるでしょうか？問題：「ま ら こ ば と く」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。ま ら こ ば と くヒント：最後の文字は「ば」答えを見る↓↓↓↓↓正解