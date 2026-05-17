◎楽天・鈴木大は眠そうな中島の顔を見て「（元乃木坂46の）久保史緒里さんの隣にいるときが一番いい顔してるな！」。前日にセレモニアルピッチで捕手役を務め、記念撮影ではいい笑顔でした。◎オリックス・西野は海外FA権取得による取材対応の冒頭に、「誰が興味あるんだろうって感じやと思うんですけど…」。そんなことはありません。◎巨人・松本のバント練習中に横を通りかかった田中瑛は「僕のフィールディングならアウ