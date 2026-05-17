家族が亡くなった後、遺品整理や相続手続きを進める中で通帳を確認したところ、「死亡後にお金が引き出されていた！」と気づいた場合、対処法はあるのでしょうか。 「誰が引き出したのか分からない……」 「親族の誰かが使ったのでは？」 「返還を求めることはできるの？」 こうした「使途不明金」は、相続人同士のトラブルに発展しやすいテーマの1つです。本記事では、死亡後に口座から預金が引き出されてい