スマホを長く使っていると、「朝に充電したのに夕方には残りわずか」という状態になることがあります。こうした症状の多くは、バッテリーの劣化が原因です。 そこで悩むのが、「バッテリー交換」と「機種変更」のどちらを選ぶべきかという問題ではないでしょうか。できるだけ出費を抑えたい一方で、古いスマホを使い続けることに不安を感じる人も多いはずです。 本記事ではそれぞれのメリットや注意点を