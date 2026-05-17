家計の節約や、平日に買い物に行く時間がないといった理由で、休日にまとめ買いをする人も多いでしょう。 車であれば、購入したものをどんどん車内やトランクに積んでいくことができますが、普段自転車を主な移動手段としている人は、カゴに収まりきらず、ハンドルに袋をぶら下げたり、腕にかけたりして運んでいるかもしれません。 しかし実はその運び方は、2026年4月からの青切符制度スタートにより、反則金