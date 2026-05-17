結婚相手として人気の高い職業の1つに「公務員」があります。給料が安定していて、リストラもないため、結婚相手として親世代からも歓迎されやすい職業ではないでしょうか。 姉が市役所勤務の公務員と結婚し、母親が「お給料が安定していて安心ね」と喜ぶ一方、当の姉本人は「市役所勤務だから普通だよ」と冷静な反応……実際のところ、公務員、特に市役所職員の年収はどれくらいなのでしょうか。 本記事では、地方