定年後の新たな職のひとつとして、マンションの管理人を検討している人もいるでしょう。 マンションの管理人は、名前の通りマンションの設備管理や住民のトラブル対応など、マンションに関するさまざまな業務を行う仕事です。 今回は、マンションの管理人の収入や仕事内容、住民からトラブルの相談を受けたときのポイントなどについてご紹介します。 マンションの管理人の収入はいくらくらい？ 厚生労働省