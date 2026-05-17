【モデルプレス＝2026/05/17】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが5月17日、自身のInstagramを更新。手作りの長崎ちゃんぽんを披露し、話題となっている。【写真】LA在住の有名女優「カラフルで見栄えいい」手作り本格ちゃんぽん◆桃井かおり、夫リクエストの長崎ちゃんぽん披露桃井は「“長崎ちゃんぽん！なんかできるの？”と急に何を思ったか？連れの突然のリクエスト」「お客さまのオーダーには何でもどう